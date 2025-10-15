Prmăaria Comunei Repedea anunță că organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. VII alin. (3) lit. a) din OUG nr. 156/2024 și art. VII alin. (7) din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ.

Astfel, în anunțul postat pe saiturile de profil, scrie că se caută un asistent în Compartimentul Asistență Socială.

Data de sustinere a probei scrise: 19.11.2025 10:00:00

Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Locaţia de desfăşurare a concursului: Primaria Repedea

Stare concurs: Programat

Observaţii suplimentare: Perioada de depunere a dosarelor:15.10.2025 – 03.11.2025 Persoana de contact: Iusco Dumitru , consilier Telefon: 0743577557, Fax: E-mail: mitica.iusco@yahoo.ro

Pentru Consilier, Clasa I, Grad asistent, COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

Studii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Domenii de studiu: Asistenţă socială(Domeniul de licenţă)

Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 1 an

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Perfecţionări (specializări):

Se menţionează, dacă este cazul, condiţia prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. g) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la dovedirea prin certificat, sau, după caz, prin alt tip de document, a absolvirii unei perfecţionări sau specializări stabilite expres de lege pentru ocuparea unor funcţii publice:

–

Cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei (necesitate şi nivel de cunoaştere):

Se completează în cazul în care pentru ocuparea funcţiei publice este necesară deţinerea cunoştinţelor teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, cu precizarea nivelului de certificare similar celui de tip ECDL/ICDL:

–

Cerinte specifice:

Se menţionează, dacă este cazul, condiţia prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. g indice 2 şi alin. (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei:

–