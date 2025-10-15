La Teatrul Municipal Baia Mare reîncep cursurile de dans și de balet pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 10 ani.

Cursurile vor fi susținute de balerinele Alina Coteț și Loredana Maghear, în fiecare zi de luni (Alina) și joi (Loredana), începând cu 23 octombrie, între orele 17.00 – 18.10, la sala de balet a Teatrului Municipal Baia Mare (str. Crișan, nr 8 ).

„Baletul și dansul sunt activități extrem de benefice pentru dezvoltarea fizică, mentală și emoțională. Îmbunățățesc coordonarea și echilibrul, dezvoltă atenția și favorizează creativitatea, îi ajută pe copii să-și exprime emoțiile, promovează colaborarea și munca în echipă. Copiii sunt așteptați în haine lejere, cu flexibili (papuci de dans) sau șosete, o sticlă de apă și un prosopel!”, spun reprezentanții teatrului.

Intrarea la aceste cursuri este liberă, în limita locurilor disponibile. Înscrierea se face printr-un mesaj pe pagina de Facebook a Teatrului Municipal Baia Mare sau prin email la marketing@teatrulbm.ro.

Chiar dacă ați participat la cursurile organizate în stagiunea trecută, trebuie să vă reînscrieți pentru cele organizate acum.