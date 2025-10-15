în noaptea de 15 spre 16 octombrie 2025, în intervalul orar 20:00 – 05:00, se va închide circulația rutieră și se vor institui restricții de circulație în vederea refacerii îmbrăcăminții asfaltice în intersecția străzilor Gheorghe Șincai – Culturii și Culturii – 22 Decembrie. Astfel, conducătorii auto care se deplasează pe strada Gheorghe Șincai vor putea merge până în dreptul străzii Nicolae Titulescu, unde vor vira la stânga pentru a-și continua deplasarea. În acest interval, SC DIMEX 2000 COMPANY SRL va finaliza lucrările din cadrul proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Baia Mare – C.L. 06”.

„Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente cauzate!”, transmit reprezentanții Primăriei Baia Mare.