Violența nu presupune neapărat o manifestare de forță fizică ori un act de agresiune. Uneori, trece neobservată de cei din preajmă, dar în cazul victimelor poate provoca traume.

În cadrul proiectului Scoate violența școlară din anonimat, polițiștii Biroului Siguranță Școlară au desfășurat ieri, 14 octombrie a.c., activități la două unități de învățământ din municipiul Baia Mare, o activitate cu caracter informativ-preventiv în domeniul prevenirii violenței domestice.

În acest context, polițiștii le-au transmis elevilor informații cu privire la semnificația cuvântului violență, formele violenței domestice, modalități de combatere a acestora și consecințele pe care le produc.

Totodată, în cadrul activităților, polițiștii au oferit recomandări practice pentru evitarea situațiilor conflictuale li pentru adoptarea unui comportament prosocial, promovând prudența, respectul și comunicarea. Elevii, au fost încurajați să manifeste atenție sporită când intenționează să se integreze într-un anturaj, să evite influențele negative, să se opună presiunilor exercitate de alți colegi și să solicite sprijinul adulților în situații dificile.

Printre recomandările oferite, a fost evidențiată importanța raportării situațiilor de violență părinților, cadrelor didactice și părinților, pentru a preîntâmpina degenerarea conflictelor și pentru a evita posibilele efecte.

Subiecte precum delincvența juvenilă și dezvoltarea unor relații sociale sănătoase au fost abordate de polițiști în cadrul unui dialog deschis.

Activități de acest fel se vor desfășura în continuare în unitățile de învățământ întrucât intervenția timpurie, sprijinul oferit și accesul la informații corecte pot face diferența între suferință și siguranță!