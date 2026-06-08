Un grav accident feroviar s-a produs în această dimineață în zona Balta Blondă, după ce o autoutilitară a fost surprinsă și lovită de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată. În urma impactului puternic, șoferul vehiculului a fost proiectat în afara autoutilitarei și a ajuns la spital.

La locul evenimentului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de hidroperforare, o ambulanță SMURD de prim ajutor și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Satu Mare.

Salvatorii au constatat că nu existau persoane încarcerate. Conducătorul autoutilitarei a fost găsit conștient, după ce a fost proiectat în afara vehiculului în urma coliziunii. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Satu Mare de către echipajul SAJ cu medic.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, autoutilitara transporta piese auto și șase butelii cu freon. Pentru prevenirea unui posibil pericol, pompierii au intervenit rapid pentru îndepărtarea și securizarea buteliilor, evitând astfel riscuri suplimentare în zona accidentului.

În tren se aflau aproximativ 50 de persoane. Două dintre acestea au fost evaluate de echipajul SMURD, după ce au suferit atacuri de panică, însă au refuzat transportul la spital. Niciun pasager nu a necesitat îngrijiri medicale suplimentare.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, precum și securizarea zonei până la înlăturarea oricărui pericol.

Cauzele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite de către instituțiile abilitate.