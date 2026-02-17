Primăria Municipiului Baia Mare a anunțat organizarea unui concurs de promovare pentru ocuparea a trei funcții publice de conducere vacante, în baza prevederilor art. XXII alin. (3) lit. a) din Legea nr. 141/2025 și art. VII alin. (7) din OUG nr. 121/2023.

Concursul este programat pentru data de 19 martie 2026, ora 12:00, când va avea loc proba scrisă. Interviul se va desfășura ulterior, data și ora urmând să fie afișate pe site-ul instituției, odată cu publicarea rezultatelor la proba scrisă. Examenul va avea loc la sediul instituției din Baia Mare, strada Gheorghe Șincai nr. 37.

Perioada de depunere a dosarelor este 16 februarie – 9 martie 2026.

Posturile scoase la concurs

Potrivit anunțului oficial, sunt vacante următoarele funcții de conducere:

Director executiv – Direcția Control (funcție publică de conducere, grad I);

Șef serviciu – Serviciul Investiții (funcție publică de conducere, grad II);

Șef serviciu – Serviciul Derulare și Monitorizare Contracte de Lucrări/Servicii (funcție publică de conducere, grad I).

Concursul este de tip promovare pentru funcție publică de conducere în afara Agenției.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare de la reprezentanții instituției, la numărul de telefon 0372 624 195, sau prin e-mail, la adresele comunicate în anunțul oficial.

Reprezentanții Primăriei precizează că responsabilitatea privind legalitatea și corectitudinea informațiilor din conținutul anunțului publicat aparține exclusiv instituției organizatoare.