Vremea s-a răcit față de zilele precedente. Cerul a fost temporar noros. În cursul nopții, local, s-au semnalat precipitații slabe sub formă de ninsoare. Vântul a suflat slab la moderat, cu intensificări în zona montană înaltă de până la 61 km/h, unde a viscolit ninsoarea și a spulberat zăpada.

A nins în această dimineața în zona localităților Baia Mare, Baia Sprie, Cavnic, Târgu Lăpuș, Groșii Țibleșului și în Pasul Gutâi.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -8 grade Celsius, în Pasul Prislop -6 grade Celsius, în Pasul Gutâi, -5 grade Celsius, la Borșa, Moisei, Vișeu de Sus – 4 grade Celsius, la Cavnic -3 grade Celsius, la Băiuț, Târgu Lăpuș și Ocna Șugatag -2 grade Celsius, Baia Mare, Seini -1 grad Celsius, Sighetu Marmației 0 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 33 cm la stația meteo Iezer, 10 cm în Pasul Prislop, 9 cm în Pasul Gutâi, 1 cm în Baia Sprie și la Groșii Țibleșului.

Pe sectoarele de drumuri naționale s-a acționat cu opt utilaje și s-au răspândit 26 tone de material antiderapant pe DN19, DN18, DN1C, E58, DN18B, DN17C și pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare.

În Pasul Prislop, partea carosabilă este curată și uscată. Pe sectoarele de drumuri județene s-a intervenit cu 17 utilaje și s-au împrăștiat 110 tone de material antiderapant.

Majoritatea sectoarelor de drumuri publice din județ au partea carosabilă curată și umedă.În zonele joase și în zona înaltă de munte se semnalează ceață.

Vremea va fi astăzi ușor mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Pe arii restrânse, în partea a doua a zilei și în cursul nopții, se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă îndeosebi în zona de munte.

Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări izolate noaptea la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 9 grade, iar cele minime între -3 și 0 grade.