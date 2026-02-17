Un incident s-a petrecut în municipiul Sighetu Marmației, în care 5 bărbați s-ar fi agresat fizic reciproc. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au dispus, în urma administrării probatoriului, reținerea pentru 24 de ore a patru bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani, bănuiți de comiterea faptelor.

Astfel, la data de 16 februarie a.c., cei în cauză au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, urmând ca, în cursul zilei de mâine, să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Ulterior sesizării din data de 14 februarie a.c., polițiștii, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Facem precizarea că în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș transmite că actele de violență nu sunt tolerate, iar orice faptă de acest gen este tratată cu maximă seriozitate, fiind urmate toate procedurile legale pentru tragerea la răspundere a celor vinovați.