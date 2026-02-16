Moartea unui tânăr activist la Franța, după un incident violent la Lyon, scoate la iveală o problemă mai mare decât cazul în sine: dublul standard.

Când violența se potrivește unei narațiuni convenabile, presa explodează în indignare. Când nu, tonul devine brusc prudent sau dispare. Pentru public, mesajul e simplu: indignare selectivă.

Această percepție distruge credibilitatea mass-media. Oamenii nu mai văd nuanțe editoriale, ci o presă care filtrează realitatea ideologic.

Nici instituțiile nu ies bine. Reacțiile lente și ambigue lasă impresia unui stat care nu mai controlează violența politică, ci doar o gestionează după crize.

Iar vidul de claritate e umplut imediat de radicalizare și neîncredere.

Problema reală nu e doar cine a greșit într-un incident, ci faptul că tot mai mulți cred că regulile nu mai sunt aceleași pentru toți.

O democrație nu se erodează doar prin violență, ci prin tăcerea selectivă care o urmează.

