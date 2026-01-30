Primăria Comunei Mireșu Mare, județul Maramureș, anunță organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, în conformitate cu prevederile art. XXII alin. (3) lit. a) din Legea nr. 141/2025 și art. VII alin. (7) din OUG nr. 121/2023.

Concursul vizează ocuparea postului de Inspector, clasa I, grad debutant, în cadrul Compartimentului Registratură, Relații cu Publicul și Arhivă din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Mireșu Mare.

Proba scrisă este programată pentru data de 2 martie 2026, începând cu ora 10:00, și se va desfășura la sediul Primăriei Mireșu Mare. Data și ora probei de interviu vor fi afișate ulterior, odată cu publicarea rezultatelor probei scrise, pe site-ul instituției organizatoare.

Dosarele de înscriere pot fi depuse în perioada 30 ianuarie – 18 februarie 2026. Pentru informații suplimentare, persoana de contact este Stoican Andra-Maria-Iulia, consilier juridic, la numărul de telefon 0720 140 983 sau la adresa de e-mail primaria@miresu-mare.ro

Anunțul a fost afișat la data de 30 ianuarie 2026, iar concursul se află în stadiul de programare.