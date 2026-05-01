Cu binecuvântarea Iustin, Agenția Pelerinul Creștin desfășoară în aceste zile un pelerinaj duhovnicesc în Moldova și Bucovina, reunind credincioși dornici de rugăciune și apropiere de valorile spirituale.

Prima zi a fost marcată de vizite la importante așezăminte monahale, precum Mănăstirea Vlădiceni și Mănăstirea Frumoasa, unde pelerinii au găsit liniște, reculegere și momente de profundă reflecție. Traseul a continuat cu urcarea spre Mănăstirea Hadâmbu, loc cunoscut pentru evlavia și frumusețea sa aparte.

Un moment deosebit a fost rugăciunea închinată la Sfânta Cuvioasă Parascheva, unde participanții au simțit, potrivit mărturiilor, o puternică încărcătură spirituală și ocrotire. De asemenea, participarea comună la Taina Sfântului Maslu a întărit sentimentul de unitate și credință în rândul pelerinilor.

„Slavă lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată”, au transmis organizatorii, subliniind bucuria duhovnicească trăită la fiecare popas.

Pelerinii își continuă călătoria spre Bucovina, purtând cu ei liniștea și lumina acestor locuri sfinte, cu speranța că zilele următoare vor aduce noi momente de har și împlinire spirituală.