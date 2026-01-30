Pe parcursul lunii ianuarie la nivelul judeţului Maramureş au fost înregistrate 21 de cazuri de rabie, virsul fiind transmis de vulpile şi şacalii prezenţi în zonele rurale, a informat, vineri, Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Maramureş.

Conform sursei citate, din cele 21 de cazuri examinate pe parcursul lunii ianuarie, 11 cazuri sunt pozitive. Virsul a fost identificat la şapte vaci, doi câini şi două vulpi. Animalele purtătoare de virus au fost descoperite în localităţile Codrul Butesei – oraş Şomcuta Mare, Săpânţa şi Sălsig.

„Rezervorul natural al virusului – vulpea şi şacalul, principalele surse de transmitere a virusului rabic către animalele domestice” a precizat DSVSA.

Potrivit aceleiaşi surse, pe durata anului 2025, în judeţul Maramureş au fost identificate zece cazuri de rabie. Virsul a fost descoperit la trei bovine, trei câini, două pisici şi două vulpi.

„Cazurile de rabie la animalele domestice sunt extrem de periculoase(…) Prezenţa şacalului în zonele de deal şi munte a alertat ciobanii de la stânele de oi. Încercăm, anual să ne ţinem la distanţă de aceste animale sălbatice, unele purtătoare de virus, dar şi distrugătoare pentru oi sau alte animale domestice aduse la stână pe durata verii. Avem câini buni şi încercăm să ne păzim, dar în orice moment se poate întâmpla orice” a declarat, vineri, pentru AGERPRES, proprietarul unei stâni de oi din satul Breb, Radu Pop.