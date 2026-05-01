La sediul Protopopiatul Ortodox Român Baia Mare s-a desfășurat etapa locală de evaluare a Proiectelor Catehetice Parohiale înscrise în cadrul Concursul Național Catehetic 2026, desfășurat anul acesta sub tema „Familia – binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”.

Comisia de jurizare a fost formată din Ionuț Todorca, protopopul Băii Mari și președinte al comisiei, Bogdan Ciocotișan – vicepreședinte, Monica Câmpeanu și Ioan Zorel Buia.

În urma analizării portofoliilor depuse de parohii, juriul a stabilit următoarea ierarhie:

Premiul I a fost acordat Parohiei Ortodoxe „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Săcălășeni, reprezentată de preotul paroh Adrian Dobreanu ;

Premiul al II-lea a revenit Parohiei Ortodoxe Române Ferneziu, prin preotul George Breaz ;

Premiul al III-lea a fost obținut de Parohia Ortodoxă Română Satu Nou de Sus, reprezentată de David Cătălin ;

Mențiune a primit Parohia Ortodoxă Română Măgherăuș, prin preotul Ioan Chânța .

Etapa organizată la nivelul protopopiatului a avut ca obiectiv evaluarea calității proiectelor catehetice, selectarea celor mai valoroase inițiative și promovarea acestora către faza eparhială a concursului.

Concursul național urmărește implicarea comunităților parohiale în activități educative și formarea tinerilor în spiritul valorilor creștine, având familia ca reper central.