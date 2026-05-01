Un incendiu de amploare a izbucnit în zona montană Obcina din Borșa, după ce mai mulți localnici au alertat autoritățile prin apeluri la 112. Focul s-a extins rapid, alimentat de vegetația uscată, afectând atât litiera pădurii, cât și arbori de conifere din zonă.

Până la sosirea echipajelor de intervenție, sătenii au încercat să limiteze propagarea flăcărilor, folosind metode improvizate, precum stingerea focarelor cu crengi de brad.

Potrivit ISU Maramureș, incendiul a fost localizat, iar suprafața afectată este estimată la aproximativ 3 hectare. În continuare, ard vegetație uscată, resturi lemnoase și litieră în interiorul perimetrului afectat.

La fața locului intervin echipaje ale Stației de Pompieri Borșa și ale Secției de Pompieri Vișeu de Sus, alături de reprezentanți ai Ocolului Silvic Borșa și voluntari din rândul localnicilor.

Autoritățile monitorizează situația pentru a preveni reaprinderea focarelor și fac apel la populație să evite utilizarea focului deschis în zonele de risc, mai ales în condiții de secetă și vânt.