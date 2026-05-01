România a traversat un episod meteorologic extrem, devenind, pentru o zi, cea mai rece regiune din Europa. Regiunile Muntenia și Oltenia au fost cele mai afectate, în timp ce, paradoxal, în nordul continentului, inclusiv în Scandinavia, temperaturile au urcat până la 24–25°C.

Potrivit Administrația Națională de Meteorologie, situația a fost cauzată de un blocaj atmosferic care a inversat circulația obișnuită a maselor de aer. Astfel, aerul cald a fost împins spre nordul Europei, iar un val de aer arctic a coborât direct peste Balcani și România.

Ziua de joi, 30 aprilie, a adus nu mai puțin de 51 de recorduri termice pentru temperaturile maxime — însă valori neobișnuit de scăzute pentru această perioadă. Cele mai multe recorduri au fost înregistrate în Muntenia și Oltenia, inclusiv la stațiile meteo București-Băneasa și București-Filaret.

Dimineața de 1 Mai a fost și mai severă: meteorologii au raportat 54 de recorduri pentru temperaturile minime, ceea ce face ca aceasta să fie cea mai rece dimineață de 1 Mai din ultimii 35 de ani. La Miercurea-Ciuc, termometrele au coborât până la -8,1°C, stabilind un nou record național lunar și depășind minima de -7,7°C înregistrată în mai 2007.

Fenomenul nu a rămas fără consecințe. Bruma și înghețul la sol au afectat semnificativ agricultura, în special livezile și viile. În încercarea de a limita pagubele, unii fermieri au apelat la metode tradiționale de protecție, precum focul, fumul sau generarea de abur pentru a încălzi aerul din jurul culturilor.

Specialiștii avertizează că astfel de episoade extreme, deși rare, pot deveni mai frecvente pe fondul instabilității climatice, punând presiune suplimentară asupra agriculturii și economiei locale.