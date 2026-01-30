Un moment rar și liniștitor a fost surprins zilele acestea pe lacul Firiza, unde o căprioară a fost filmată în timp ce traversa, cu pași măsurați, suprafața înghețată a apei. Imaginile, publicate de Complexul Turistic Simared, au atras rapid admirația iubitorilor de natură.

Animalul înaintează fără grabă, atent, dar calm, într-un peisaj dominat de liniștea iernii. Fără zgomot, fără teamă vizibilă, căprioara pare să plutească peste luciul alb al lacului, într-un cadru care amintește de tablourile de iarnă.

Lacul Firiza, cunoscut pentru frumusețea sa în orice anotimp, devine astfel scena unui spectacol natural autentic. Momentul surprins nu este doar o imagine spectaculoasă, ci și o amintire a echilibrului fragil dintre viața sălbatică și mediul înconjurător.

Reprezentanții Complexului Turistic Simared au descris scena simplu, dar sugestiv: „Pas cu pas, o ciută își croiește drumul peste lacul înghețat, fără grabă, fără zgomot.” O descriere care se potrivește perfect cu atmosfera aproape ireală a imaginilor.