Cunoaşterea regulilor de circulaţie şi respectarea acestora de către elevi, atunci când se deplasează pe drumurile publice, în calitate de pietoni, reprezintă o prioritate.

Ieri, 29 ianuarie, poliţiştii Serviciului Rutier și cei ai Biroului Siguranță Școlară au desfăşurat o activitate informativ-preventivă, la Școala Nicolae Iorga din Baia Mare.

Activitatea a vizat prevenirea implicării elevilor în accidente de circulaţie și implicit creșterea gradului de siguranță pe drumul public. În fapt, astfel de întâlniri cu elevii reprezintă o formă de educaţie rutieră, prin care aceștia își însușesc cunoştinţe necesare privind circulaţia pe drumurile publice.

Elevii participanţi au dovedit implicare şi interes în consolidarea cunoştinţelor din domeniul educaţiei rutiere.

Polițiștii rutieri îndeamnă elevii să pună în practică tot ce învață la activitățile de educație rutieră și să manifeste atenție sporită atunci când se deplasează pe drumul public, în mod deosebit când traversează strada