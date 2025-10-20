PRIMĂRIA ORAȘULUI BAIA SPRIE publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. VII alin. (3) lit. b) din OUG nr. 156/2024 și art. VII alin. (7) din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ.
Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 20.11.2025 11:00:00
Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Locaţia de desfăşurare a concursului: Primaria Baia Sprie
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Perioada de depunere a dosarelor:20.10.2025 – 10.11.2025 Persoana de contact: Miron Klara, Consilier Superior Telefon: 0722443223, Fax: E-mail: resurse@baoasprie.ro
Data afişării: 20.10.2025 10:00:00
Descriere post
Clasa: I
Grad: debutant
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: EXECUTARE SILITA
Pentru Inspector, Clasa I, Grad debutant, COMPARTIMENT EXECUTARE SILITA
Studii:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Domenii de studiu: Ştiinţe administrative(Ramura de ştiinţă), Ştiinţe juridice(Ramura de ştiinţă), Ştiinţe economice(Ramura de ştiinţă)
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 0 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna
Perfecţionări (specializări):
Se menţionează, dacă este cazul, condiţia prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. g) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la dovedirea prin certificat, sau, după caz, prin alt tip de document, a absolvirii unei perfecţionări sau specializări stabilite expres de lege pentru ocuparea unor funcţii publice:
–
Cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei (necesitate şi nivel de cunoaştere):
Se completează în cazul în care pentru ocuparea funcţiei publice este necesară deţinerea cunoştinţelor teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, cu precizarea nivelului de certificare similar celui de tip ECDL/ICDL:
– cunoştinţe Operare, MS Office, în cadrul probei interviu, nivel mediu
Cerinte specifice:
Se menţionează, dacă este cazul, condiţia prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. g indice 2 şi alin. (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei:
–
Bibliografie şi tematică
