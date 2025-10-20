PRIMĂRIA ORAȘULUI BAIA SPRIE publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. VII alin. (3) lit. b) din OUG nr. 156/2024 și art. VII alin. (7) din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ.

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei

Data de sustinere a probei scrise: 20.11.2025 11:00:00

Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Locaţia de desfăşurare a concursului: Primaria Baia Sprie

Stare concurs: Programat

Observaţii suplimentare: Perioada de depunere a dosarelor:20.10.2025 – 10.11.2025 Persoana de contact: Miron Klara, Consilier Superior Telefon: 0722443223, Fax: E-mail: resurse@baoasprie.ro

Data afişării: 20.10.2025 10:00:00

Descriere post

Clasa: I

Grad: debutant

Tip compartiment: COMPARTIMENT

Denumire compartiment: EXECUTARE SILITA

Pentru Inspector, Clasa I, Grad debutant, COMPARTIMENT EXECUTARE SILITA

Studii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Domenii de studiu: Ştiinţe administrative(Ramura de ştiinţă), Ştiinţe juridice(Ramura de ştiinţă), Ştiinţe economice(Ramura de ştiinţă)

Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 0 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Perfecţionări (specializări):

Se menţionează, dacă este cazul, condiţia prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. g) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la dovedirea prin certificat, sau, după caz, prin alt tip de document, a absolvirii unei perfecţionări sau specializări stabilite expres de lege pentru ocuparea unor funcţii publice:

–

Cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei (necesitate şi nivel de cunoaştere):

Se completează în cazul în care pentru ocuparea funcţiei publice este necesară deţinerea cunoştinţelor teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, cu precizarea nivelului de certificare similar celui de tip ECDL/ICDL:

– cunoştinţe Operare, MS Office, în cadrul probei interviu, nivel mediu

Cerinte specifice:

Se menţionează, dacă este cazul, condiţia prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. g indice 2 şi alin. (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei:

–

Bibliografie şi tematică