Operatiune de salvare derulata de salvatorii montani ai Salvamont Maramureș in zona Usturoiu, Baia Mare.



Apelul venit prin 112 ne-a anuntat despre faptul ca un barbat de 62 ani aflat la cules ciuperci a suferit un traumatism la membrul inferior si nu se mai poate deplasa, fiind intr-o zona din care poate fi extras doar cu echipamente speciale.



Salvatorii montani s-au deplasat la.fata locului, i-au acordat barbatului primul ajutor si l-au extras cu targa ut200 plus pana la.autospeciala Salvamont dupa care l-au transportat cu autospeciala pana la UPU pentru ingrihljiri si tratament.

Dupa finalizarea actiunii salvatorii montani s-au retras la baza Salvamont.