Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare meteorologică Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, valabilă sâmbătă, în intervalul orar 12:00 – 23:00.

Avertizarea meteorologică vizează Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei şi a zonei de munte, local în Maramureş, în sudul Olteniei şi în nord-vestul Dobrogei.

Potrivit meteorologilor, în zonele menţionate vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin ploi torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii, cu viteze ale vântului de 50 – 70 km/h, precum şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp, de 1 – 3 ore, sau prin acumulare, cantităţile de apă vor ajunge la 15 – 25 l/mp şi, izolat, pot depăşi 30 – 40 l/mp.

De asemenea, ANM a emis o nouă atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, valabilă de sâmbătă, ora 23:00, până duminică, ora 08:00.

Conform meteorologilor, vor fi afectate centrul şi estul Moldovei, estul Munteniei şi Dobrogea.

În aceste regiuni sunt aşteptate perioade cu instabilitate atmosferică, în prima parte a nopţii în centrul şi estul Moldovei, apoi în estul Munteniei şi Dobrogea. Fenomenele se vor manifesta prin ploi torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, cu viteze de 50 – 60 km/h, şi izolat grindină de mici dimensiuni.

Cantităţile de apă vor fi de 15 – 25 l/mp, iar izolat pot depăşi 30 – 40 l/mp.

Meteorologii recomandă populaţiei să urmărească actualizările oficiale şi să evite deplasările în timpul fenomenelor meteorologice severe.