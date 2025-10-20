Acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Județului Maramureș pentru un concetățean este întotdeauna un moment plin de mândrie și emoție. Astăzi am avut onoarea de a conferi acest titlu prof. univ. dr. Dan-Cristian Vodnar, un maramureșean care prin inteligență, muncă și dăruire a dus numele județului nostru în elita științei mondiale.



Profesor la USAMV Cluj-Napoca, președinte al Senatului universității, cercetător recunoscut internațional, membru al Academiei Europene și dublu laureat al Premiilor Academiei Române, Dan Vodnar este inclus constant între cei mai citați oameni de știință din lume. Prin inovațiile sale, prin proiecte precum Echibiotic și prin activitatea educativă „Știință cu sare și piper” a reușit să apropie știința de oameni și să inspire generații întregi.



„Titlul i-a fost acordat în unanimitate de către consilierii județeni, la inițiativa doamnei consilier județean Viorica Marincaș, și am avut onoarea de a-l propune spre vot, în calitate de președinte al Consiliului Județean Maramureș. Astăzi nu doar recunoaștem calitățile omului, ci și mulțumim profesorului Dan-Cristian Vodnar pentru modul în care reprezintă cu demnitate, competență și iubire Maramureșul în lume. Pentru că, dincolo de cifre, titluri și premii, rămâne esențial ceea ce profesorul Vodnar întruchipează: puterea de a reuși fără să uiți de unde ai plecat.”, spune Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.



Mulțumim, profesorule Dan Vodnar, pentru că duceți mai departe, cu demnitate, știința și sufletul Maramureșului!