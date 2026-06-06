1. Vineri dimineață, Portul Constanța. Primul „radar” care a detectat o dronă militară a fost un angajat care s-a uitat în direcția potrivită, la ora potrivită. Restul e o poveste despre cum funcționează statul român când lucrurile devin serioase… (vorbitorincii)

2. Asta-i intrarea în portul Constanța, unde se încarcă și descarcă în fiecare zi zeci de mii de tone de carburanți, îngrășăminte, muniții și cam toate felurile de substanțe inflamabile și explozibile.

Te-ai aștepta ca pe timp de război să fie închisă cu plasă anti-submarin iar pe timp de pace să fie măcar păzită cu sonare, radare și patrule îmbarcate.

Nu poți să zici că-ți lipsesc banii. Găsești sute de milioane să dai pe fregate înarmate doar cu tunul de bord, miliarde pentru rachete, sute de milioane pentru cibersecuritate asigurată de televiziunile prietene, multe zeci de miliarde pentru avioane, tancuri și rachete care poate vor veni vreodată și un miliard de euro pe an pentru cel mai scump serviciu de informații din Uniunea Europeană.

Și totuși, nu vreun batiscaf de operațiuni speciale sau scafandri de luptă (deși nu vom ști niciodată dacă nu cumva își fac veacul nestingherite), ci o ambarcațiune militară de suprafață cu sute de kilograme de explozibil la bord a intrat fără să o vadă nimeni. (Lucian Davidescu, jurnalist)