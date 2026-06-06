Credincioșii sunt invitați să participe duminică, 7 iunie, la sărbătoarea hramului Bisericii „Duminica Tuturor Sfinților” din Parohia Valea Râului.

Programul religios va începe la ora 10:00, cu oficierea Sfintei Liturghii, moment de rugăciune și comuniune dedicat uneia dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin.

Părintele paroh Grigore Ștețco adresează tuturor credincioșilor invitația de a participa la această zi de sărbătoare, petrecută în spiritul credinței, al recunoștinței și al unității sufletești.

„Cu aleasă bucurie duhovnicească vă invităm să participați la sărbătoarea hramului Bisericii noastre «Duminica Tuturor Sfinților». Vă așteptăm cu dragoste și bucurie să ne rugăm împreună și să petrecem această zi binecuvântată în duh de credință și unitate”, este mesajul transmis de părintele paroh Grigore Ștețco.

Evenimentul reprezintă un moment deosebit pentru comunitatea din Valea Râului, reunind credincioșii în rugăciune și comuniune cu prilejul hramului bisericii.