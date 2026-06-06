Un ucrainean și un român au fost reținuți după ce primul a fost prins pe Autostrada A1 transportând 30 de kg de droguri. Aceștia au adus stupefiantele din străinătate.

Un român și un ucrainean sunt cercetați pentru trafic de droguri după ce au introdus în țară zeci de kilograme de stupefiante.

Ucrainean reținut în România, după ce a fost prins cu 30 kg de droguri pe Autostrada A1. Complice, un român

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au documentat activitatea infracțională a două persoane, un cetățean ucrainean, de 57 de ani și un cetățean român, de 23 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și trafic intern de droguri de risc și mare risc.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, la data de 4 iunie 2026, cei în cauză ar fi introdus în țară, prin punctul de trecere a frontierei Nădlac, aproximativ 26 de kilograme de canabis (drog de risc) și 4 kilograme de cocaină (drog de mare risc), drogurile fiind ascunse sub o podea falsă a unui autoturism.

Ulterior, pe teritoriul României, persoana de 57 de ani a fost prinsă în flagrant delict, pe Autostrada A1, în timp ce ar fi transportat substanțele interzise destinate comercializării.

La data de 5 iunie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea celor două persoane.

Astăzi, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii Poliției Autostrăzi și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 21 Poliție, au transmis Poliția și DIICOT.