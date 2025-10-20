De câteva zile, Primarul Orașului Cavnic susține pe rețelele de socializare și la posturile centrale de televiziune că ar fi victima unui atac concertat chiar de la București.

În replică, Instituția Prefectului Maramureș vine cu o informare de presă în care sunt dezmințite toate afirmațiile edilului.

„Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public și pe rețelele de socializare, referitoare la punerea ilegală în aplicare a unei dispoziții a Primului-ministru, Instituția Prefectului-Județul Maramureș face următoarele precizări:

‼️Prefectul județului Maramureș, domnul Florian-Valeriu Sălăjeanu nu a dispus efectuarea unui control la Primăria Orașului Cavnic. De asemenea, nu a solicitat corpului de control să se deplaseze la Primăria Orașului Cavnic pentru verificări sau să inițieze alte demersuri în acest scop.

▶️Instituția Prefectului-Județul Maramureș a primit, prin redirecționare de la nivel central, o petiție adresată premierului cu privire la activitatea administrației publice locale din orașul Cavnic, iar în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, instituția noastră a solicitat un punct de vedere de la Primăria Cavnic în legătură cu aspectele semnalate.

✅Ordonanța de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, publicată cu modificările și completările ulterioare, prevede transmiterea unui răspuns de către autorități și instituții publice, în termen de 30 de zile, de la data înregistrării petiției, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă petentului.

✅Prin prezenta, asigurăm opinia publică că Instituția Prefectului-Județul Maramureș este și rămâne consecventă în aplicarea legii, promovarea transparenței, legalității, supremației interesului public, responsabilității, egalității și echilibrului, prin asigurarea unei comunicări permanente și obiective cu cetățenii, autoritățile administrației publice locale, serviciile publice deconcentrate și organizațiile neguvernamentale.”, se arată în iformarea transmisă de reprezentanții Guvernului în teritoriu către presă.