Ca urmare a unor lucrări de reabilitare a drumului, în perioada 23–24 mai, pe DJ 182B, în localitatea Satu Nou de Jos, se instituie restricții temporare de circulație rutieră.

Totodată, având în vedere organizarea, în fiecare zi de duminică, a târgului auto pe raza localității, recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudență sporită și să respecte următoarele măsuri:

* să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zona lucrărilor;

* să adapteze viteza la condițiile de trafic și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și ale personalului care dirijează circulația;

* să utilizeze, pe cât posibil, rute alternative pentru evitarea aglomerării traficului;

* să nu efectueze opriri sau staționări neregulamentare pe acostament ori pe partea carosabilă;

* conducătorii auto sunt rugați să parcheze autoturismele exclusiv în parcarea special amenajată;

* pietonii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să traverseze doar prin locurile permise;

* toți participanții la trafic sunt îndemnați să manifeste răbdare și responsabilitate pentru prevenirea producerii unor incidente rutiere.

Polițiștii vor acționa în zonă pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere.