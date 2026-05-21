Ca urmare a unor lucrări de reabilitare a drumului, în perioada 23–24 mai, pe DJ 182B, în localitatea Satu Nou de Jos, se instituie restricții temporare de circulație rutieră.
Totodată, având în vedere organizarea, în fiecare zi de duminică, a târgului auto pe raza localității, recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudență sporită și să respecte următoarele măsuri:
* să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zona lucrărilor;
* să adapteze viteza la condițiile de trafic și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și ale personalului care dirijează circulația;
* să utilizeze, pe cât posibil, rute alternative pentru evitarea aglomerării traficului;
* să nu efectueze opriri sau staționări neregulamentare pe acostament ori pe partea carosabilă;
* conducătorii auto sunt rugați să parcheze autoturismele exclusiv în parcarea special amenajată;
* pietonii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să traverseze doar prin locurile permise;
* toți participanții la trafic sunt îndemnați să manifeste răbdare și responsabilitate pentru prevenirea producerii unor incidente rutiere.
Polițiștii vor acționa în zonă pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere.
