La foarte scurt timp de la punerea în funcțiune a noilor platforme pentru colectarea selectivă a deșeurilor, băimărenii reclamă deja o serie de probleme legate de funcționarea acestora. Este vorba atât despre eco-insulele supraterane, cât și despre sistemele de colectare realizate îngropat, care funcționează pe bază de cartelă de acces.

Mai mulți locuitori ai municipiului Baia Mare au semnalat în mediul online disfuncționalități care le îngreunează accesul la containere. Pe bulevardul Unirii, în spatele restaurantului Restaurantul Maramureșul, un cetățean a reclamat faptul că tomberonul destinat colectării hârtiei nu se deschide, afișând mesajul: „acest cod al cartelei nu este introdus pentru acest tomberon”. În plus, alte două containere din aceeași zonă ar fi blocate, având ușile îndoite, ceea ce face imposibilă utilizarea lor.

Situații similare au fost semnalate și pe strada Vlad Țepeș, unde, potrivit unui alt locuitor, tomberoanele pentru plastic nu se deschid, sistemul indicând că respectivul card nu este înregistrat.

Problemele apar într-un moment în care administrația locală implementează un sistem modern de colectare selectivă, menit să eficientizeze gestionarea deșeurilor și să reducă depozitarea necontrolată a acestora. Sistemul presupune accesul la containere pe bază de cartelă nominală, distribuită locatarilor din zonele arondate.

Reprezentanții autorităților locale au transmis că, pentru informații suplimentare sau pentru depunerea sesizărilor, cetățenii se pot adresa Serviciului de Utilități Publice din cadrul Primăria Baia Mare, la sediul de pe strada Gheorghe Șincai nr. 37. De asemenea, pot apela numerele de telefon 0372 624 174 – Serviciul de Utilități Publice sau 0372 702 702 – Dispeceratul Poliției Locale.

Rămâne de văzut dacă deficiențele semnalate țin de probleme tehnice punctuale, de o eventuală neactualizare a bazelor de date privind cartelele distribuite sau de acte de vandalism. Cert este că, în lipsa unei intervenții rapide, există riscul ca noile platforme să devină nefuncționale, iar deșeurile să fie depozitate în afara containerelor, afectând atât aspectul orașului, cât și eforturile de colectare selectivă.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial privind situațiile semnalate, însă numărul tot mai mare de reclamații ar putea impune o verificare urgentă a sistemului.