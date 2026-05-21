Șoferii din România continuă să plătească sume tot mai mari pentru alimentarea cu carburant, într-un moment în care tensiunile internaționale din Orientul Mijlociu împing piața petrolului într-o zonă extrem de volatilă. Conflictul din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol, se reflecte direct în prețurile de la pompă, iar analiștii avertizează că situația s-ar putea agrava rapid în următoarele săptămâni.

Pe fondul blocajelor din regiune și al negocierilor tensionate dintre Statele Unite și Iran, carburanții au rămas la niveluri ridicate în România. În unele cazuri, prețurile la motorina premium au trecut din nou de pragul psihologic de 10 lei pe litru, iar specialiștii din piața energetică avertizează că Europa ar putea intra într-o perioadă critică, marcată de lipsuri de petrol și noi scumpiri.

Joi, 21 mai, prețul mediu pentru un litru de motorină standard în România a ajuns la 9,64 lei. Benzina standard se vinde, în medie, cu 9,3 lei pe litru, în timp ce GPL-ul rămâne cea mai ieftină variantă de alimentare, cu un preț de 4,39 lei/litru, informează Antena 3 CNN.

Diferențele cele mai mari apar în cazul carburanților premium. Benzina premium se apropie rapid de pragul de 10 lei pe litru și costă în prezent 9,89 lei/L. În același timp, motorina premium a depășit deja această bornă, ajungând la 10,44 lei pentru un litru.

Chiar dacă prețurile au crescut la nivel național, există diferențe între orașe și stații de alimentare. În Capitală și în mai multe centre mari din țară, cel mai mic preț pentru motorina standard este identic.

În unele benzinării din București, motorina standard poate fi cumpărată cu 9,53 lei/L, acesta fiind cel mai redus tarif din Capitală. Benzina standard are un preț minim de 9,28 lei/L.

În Cluj-Napoca, șoferii găsesc motorina standard la 9,53 lei/L, iar benzina standard la 9,21 lei/L.

La Constanța, prețurile minime sunt de 9,53 lei/L pentru motorină și 9,28 lei/L pentru benzină.

Și în Timișoara, motorina standard costă minimum 9,53 lei/L, iar benzina standard pornește de la 9,28 lei/L.

În Iași, prețurile minime sunt similare: 9,53 lei/L pentru motorină și 9,28 lei/L pentru benzină.

Europa riscă să intre într-o criză majoră a petrolului

Creșterea prețurilor la pompă vine într-un context internațional extrem de tensionat. Specialiștii de pe piețele de mărfuri avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu o penurie fizică de petrol chiar în următoarele săptămâni.

Motivul principal este blocajul din Strâmtoarea Ormuz, rută strategică prin care trece o mare parte din petrolul transportat la nivel mondial. Conflictul dintre SUA și Iran afectează deja fluxurile comerciale, iar negocierile dintre Washington și Teheran se află într-un impas.