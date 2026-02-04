Miercuri, 4 februarie, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și Rapid București, restanță din cadrul etapei a 11-a din Liga Florilor MOL. Fetele noastre s-au impus cu 29-27 (15-14), după un meci pe care l-au controlat aproape în permanență, dacă este să ne referim strict la ceea ce ne arăta tabela de marcaj. Un joc cu schimb de Aspacardin și Aspenter printre cei care l-au urmărit, fără o favorită certă, cu goluri superbe, cu ratări de manualul de cum nu se face, cu de toate. De altfel, abia la ultimul time-out luat de Joao Florencio, cu 16 secunde înainte de final, am știut clar că Minaur nu mai poate pierde cele două puncte.

Genul de meci despre care îți place să spui cât mai multe, mai ales când succesul este de parte ta. Iar înghețata de la final pentru Maria și pentru Alba a fost meritată, pentru că nu cred că băiatul Jessicăi Quintino a putut-o mânca pe toată. Plus fotbalul de la antrenamentul de mâine.

Victoria echipei Minaur n-a limpezit deloc lupta pentru unul dintre primele cinci locuri, dar a lăsat echipa din Baia Mare să spere până la final, ba chiar cu șanse relativ egale cu celelalte contracandidate. A mai fost și o poprire pe puncte în ceea ce privește Rapidul, care nu știu cât âși permite să rateze Europa la ce nume mari sunt și vor veni. Va conta însă și amănuntul deloc de neglijat că jucăm și în Europa League, iar de aici poate veni un surplus de oboseală, mai ales că meciurile nu sunt deloc ușoare.Și cine știe, poate că jocul din ultima etapă, de la Rapid, va fi decisiv.

Din fericire, față de meciul cu Bistrița, le-am avut în teren pe Dumanska, Papp și Damian, iar acest aspect a contat enorm. N-au putut juca Lundback și Woller, dar sperăm ca ele să se refacă în cel mai scurt timp. Greu de spus dacă vor fi apte sâmbătă, la meciul cu Thuringer.

CS Minaur Baia Mare – Rapid București: 29-27 (15-14)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 1.200 spectatori

Arbitri: Theodor Șerbu și Andrei Vasilescu (București). Observator: Adrian Nacu (Târgu Mureș)

Aruncări de la 7m: 8-4 (transformate: 7-3; au ratat: Spugnini / Lopes). Minute de eliminare: 2-10 (Papp / Kassoma, Kouyate, Ellertsen, Skrobic, Soroceanu)

Minaur: Iulia Dumanska (8 intervenții), Clara Beatrice Preda (a apărat un 7m) – Emilia Anna Galinska 2, Teodora Lavinia Damian 1, Jessica Quintino Ribeiro 10 (6 din 7m), Maria Gomes da Costa 3, Denisa Roxana Romaniuc 2, Nikoletta Papp 3, Dziyana Ilyna 2, Alba Chiara Spugnini Santome 6 (unul din 7m), Anca Georgiana Mițicuș, Eliza Lăcusteanu. Nu au jucat: Maria-Andreea Ianăși, Andriyana Naumenko, Cristina Maria Lazea, Amelia Julia Lundback. Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop

Rapid: Florentina Anastasia Roșu, Diana-Cristiana Ciucă (17 intervenții, a apărat un 7m) – Mariana Lopes 2 (din 7m), Denisa Cristina Stoichiță, Eliza Iulia Buceschi 3 (unul din 7m), Albertina Da Cruz Kassoma De Almeida 4, Djazz Moreen Clara Chambertin 4, Gabriela Tulea, Aissatou Kouyate 3, Dorina Korsos 1, Mina Hesselberg 3, Line Ellertsen, Maryia Skrobic 2, Estevana Polman 1, Viktoriia Shamanovskaia 4, Maria Ionica Soroceanu. Oficiali: Laurent Bezeau, Adrian Dănuț Petrea, Alexandru Buligan, Marian Stan, Paul Sofolea

Etapa 14

SCM Râmnicu Vâlcea – Rapid București: 35-25

CS Minaur Baia Mare – Gloria Bistrița: 26-36

CSM Târgu Jiu – Corona Brașov: 24-28

Dunărea Brăila – CSM Bucuești: 34-36

CSM Slatina – SCM Universitatea Craiova (sâmbătă, 7 februarie)

HC Zalău – CSM Galați (sâmbătă, 7 februarie)

– Restanță etapa 13: SCMU Craiova – Minaur (25 aprilie)

Clasament

CSM București – 27p (464-372) – 14 Gloria Bistrița – 26p (458-334) – 14 Corona Brașov – 22p (429-367) – 14 SCM Rm. Vâlcea – 17p (454-382) – 14 CSM Slatina – 14p (373-367) – 13 Rapid București – 13p (409-392) – 14 Minaur Baia Mare – 13p (373-385) – 13 Dunărea Brăila – 12p (409-384) – 14 SCMU Craiova – 9p (331-350) – 12 CSM Târgu Jiu – 6p (337-443) – 14 CS HC Zalău – 3p (296-395) – 13 CSM Galați – 0p (291-443) – 13

