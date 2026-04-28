Weekend plin de reușite pentru tinerii dansatori maramureșeni de la Galactic Dance Baia Mare, care au urcat pe podium și au impresionat juriul în cadrul IDance Academy Dance Festival, desfășurat la Târgu Lăpuș.

Cele mai importante rezultate au fost obținute de perechea Sergiu Chioreanu și Emma Pop, care au câștigat locul I la categoria Open Standard Tineret și Adulți, reușind totodată să se claseze pe locul 6 în finala dansurilor latino-americane.

Pe podium au urcat și Surduc Tomas și Cucoșel Elisa, care au obținut locul al III-lea în finala dansurilor latino-americane, la categoria Tineret și Adulți.

Rezultate remarcabile au avut și Indrecan David și Antonia Mare, prezenți în trei finale: Open Basic Standard și Latino 12–15 ani, precum și Open Standard 12–15 ani, unde au ocupat locurile 2 și 4.

Pentru cei mai tineri dansatori, competiția a fost o nouă provocare depășită cu succes. Kevin Bondrea și Berinde Sofia au ajuns în semifinala clasei Hobby 12–15 ani, în timp ce Borșe Răzvan (Dancelight) și Borșa Ilaria au dansat în semifinalele clasei E 12–15 ani.

La categoria solo, micile dansatoare au avut prestații excelente, calificându-se în finale și obținând rezultate notabile:

Lorincz Sarlott – locul 2, Open Latino 6–11 ani

Pașca Sophia – locul 2, Solo fete 2 dansuri 12–15 ani

Stavina Ilinca – locul 5, Solo fete 3 dansuri 8–11 ani

Ciorbă Aylin – locul 7, Solo fete 3 dansuri 8–11 ani

Havrilă Jasmine – locul 8, Solo fete 2 dansuri 8–11 ani

De asemenea, în competiția de duo fete, perechile au obținut rezultate excelente: locul I pentru Sarlott și Ilinca, respectiv locul III pentru Aylin și Laura, la categoria 8–11 ani.

Au fost apreciate și prestațiile colegelor Rațiu Petra, Mara Turciac și Big Laura, care au ajuns în semifinale, contribuind la rezultatul de ansamblu al echipei.

Competiția a demonstrat încă o dată talentul și determinarea dansatorilor din Maramureș, care continuă să aducă rezultate valoroase la nivel național.