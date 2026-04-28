Performanță remarcabilă pentru sportivii de la Liceul cu Program Sportiv Baia Mare – structura Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Baia Mare, care au obținut calificarea la etapa națională a competiției școlare de rugby.

Rezultatul a fost obținut în cadrul etapei județene a Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ), desfășurată în data de 23 aprilie, la categoria rugby mixt – liceu.

Elevii au demonstrat determinare, spirit de echipă și pregătire solidă, reușind să se impună și să obțină biletele pentru faza națională, unde vor reprezenta județul Maramureș.

Sportivii sunt coordonați de profesorul Cătălin Rusu, cel care a contribuit la pregătirea și evoluția echipei.

Calificarea confirmă nivelul ridicat al sportului școlar din Baia Mare și aduce un nou motiv de mândrie pentru comunitatea locală.

Felicitări echipei pentru această reușită și mult succes la etapa națională! 👏