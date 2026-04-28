Finalul sezonului din Liga Zimbrilor se anunță extrem de disputat, iar CS Minaur Baia Mare rămâne în cărți atât pentru un loc de cupă europeană, cât și, în anumite condiții, pentru o medalie la finalul campionatului.

Băimărenii ar putea încheia sezonul cu al treilea trofeu, după argintul din Supercupă și bronzul din Cupa României, însă calculele sunt complicate, iar ultimele două etape vor fi decisive.

În fruntea clasamentului, CS Dinamo București are nevoie de un singur egal pentru a-și asigura un nou titlu de campioană, al zecelea consecutiv. Bucureștenii mai au de disputat partida restantă cu Buzău și duelul din deplasare cu Timișoara, fiind mari favoriți să încheie sezonul pe primul loc.

Pentru poziția secundă, HC Buzău păstrează prima șansă, cu meciuri împotriva lui Dinamo și „U” Cluj-Napoca. În aceste condiții, locul al doilea, care duce în Europa, pare aproape acontat.

Un loc european este deja asigurat de Politehnica Timișoara, finalistă a Cupei României. Bănățenii pot urca chiar pe podium, în funcție de rezultatele din ultimele runde, având program cu Dinamo (acasă) și Sighișoara (deplasare).

În lupta directă pentru podium, CSM București ocupă în prezent locul al treilea, dar are un final dificil: deplasare la Suceava și meci decisiv acasă cu Minaur. Rezultatele din aceste partide pot trimite echipa chiar și în afara locurilor europene.

Pentru Minaur, scenariile sunt clare: două victorii, cu AHC Potaissa Turda și CSM București, pot aduce locul 3, cu condiția ca Timișoara să nu câștige ambele partide. În caz de egalitate de puncte, avantajul este de partea bănățenilor, datorită rezultatelor directe.

Un succes cu Turda și un egal la București ar putea fi suficiente pentru clasarea în primele cinci echipe, ceea ce ar însemna o performanță solidă pentru băimăreni. În același timp, CSM Vaslui rămâne și ea în cursă, fiind obligată să câștige ambele meciuri rămase.

De cealaltă parte, Potaissa Turda mai speră la Europa doar dacă obține maximum de puncte în ultimele etape, meciul direct cu Minaur fiind decisiv pentru ambele formații.

Penultima etapă programează duelul crucial dintre Minaur și Turda, în timp ce ultima rundă aduce confruntarea directă dintre CSM București și Minaur – un meci care ar putea decide atât podiumul, cât și echipele calificate în competițiile europene.

Finalul de sezon se anunță electrizant, cu calcule complicate și meciuri decisive, în care fiecare punct poate face diferența.