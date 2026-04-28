Educația adevărată nu se oprește la manuale și lecții predate în clasă, ci continuă prin experiențe care modelează caractere și creează amintiri pentru o viață. Acest lucru a fost demonstrat din plin de inițiativa cadrelor didactice de la Școala Gimnazială „Augustin Buzura” Copalnic-Mănăștur, unde elevii au avut parte de o excursie culturală care le-a schimbat perspectiva asupra învățării și asupra relațiilor dintre ei.

În perioada 31 martie – 2 aprilie 2026, elevii claselor a VII-a B și a VIII-a au participat la o excursie în zona Brașov, o experiență complexă în care descoperirea, emoția și prietenia s-au împletit într-un mod autentic.

Comunitatea, pilon esențial al educației

Această inițiativă nu ar fi fost posibilă fără implicarea comunității locale și a mediului privat. Într-un gest de solidaritate, 15 sponsori au răspuns apelului lansat de organizatori, reușind să strângă suma de 14.000 de lei. Fondurile au acoperit transportul, cazarea, mesele și accesul la obiectivele turistice, reducând considerabil contribuția financiară a părinților. Sprijinul a venit din partea mai multor companii și grupuri locale, dar și prin implicarea Asociația ARIPI, care a facilitat o parte importantă a sponsorizărilor.

Un traseu plin de istorie și descoperiri

Prima zi a excursiei a început cu entuziasm, elevii pornind din Copalnic-Mănăștur spre Sighișoara, unul dintre cele mai bine păstrate orașe medievale din Europa. Aici, au urcat scările cetății și au vizitat Biserica din Deal, intrând în contact direct cu istoria și patrimoniul cultural. Seara i-a găsit în Poiana Mărului, la pensiunea „Piscul Ioanei”, unde ospitalitatea gazdelor și condițiile oferite au fost apreciate de toți participanții. Pentru mulți elevi, a fost primul contact cu o astfel de experiență de grup, departe de casă, ceea ce a adus un plus de emoție și entuziasm.

A doua zi a fost dedicată explorării orașului Brașov. După un popas în Piața Sfatului, elevii au vizitat impresionanta Biserica Neagră, unde au fost fascinați de arhitectura gotică și de atmosfera solemnă. Un moment aparte a fost cel de reculegere, când copiii au simțit liniștea și încărcătura spirituală a locului.

Experiența a continuat cu vizita la muzeul de științe, unde elevii au devenit participanți activi. Au experimentat, au testat și au învățat prin joacă lucruri complexe despre fenomene fizice și chimice. De la bobina lui Tesla la experimente inspirate din teoria lui Pitagora, totul a fost perceput ca o aventură a cunoașterii.

Emoțiile elevilor: „Ne-am întors schimbați”

Un element special al acestei excursii îl reprezintă mărturiile elevilor, surprinse în texte inserate alături de imagini. Aceste reflecții oferă o perspectivă sinceră asupra impactului pe care experiența l-a avut asupra lor. Mulți dintre copii au vorbit despre bucuria de a descoperi locuri noi, dar mai ales despre relațiile create: „Excursia ne-a ajutat să comunicăm și să ne înțelegem mult mai bine unii cu alții.” Alții au evidențiat recunoștința față de efortul depus de profesori și sponsori: „Vă mulțumim pentru tot efortul făcut pentru a ne putea duce să explorăm ceea ce nu am văzut niciodată.” Pentru unii elevi, experiența a fost chiar transformatoare: „Acum suntem alți oameni… a fost o experiență minunată.” Au existat și momente de surpriză și entuziasm, mai ales în timpul vizitelor interactive sau la grădina zoologică: „Am văzut animale pe care nu aveam ocazia să le văd decât la televizor.” „Am învățat lucruri pe care nu credeam că le putem înțelege la vârsta noastră.”

Final de excursie, început de amintiri

În ultima zi, drumul spre casă a inclus o oprire la Grădina Zoologică Târgu Mureș, unde elevii au explorat un spațiu generos și au admirat numeroase specii de animale, completând astfel experiența educativă. Dincolo de toate obiectivele vizitate, excursia a avut un impact profund asupra elevilor. Aceștia nu doar că au învățat lucruri noi, dar au legat prietenii, au descoperit ce înseamnă colaborarea și au înțeles valoarea sprijinului comunității.

Pentru profesorii organizatori, prof. Hotea Erica și Roman Ioana, această experiență reprezintă o confirmare că educația se construiește împreună, prin implicare și dedicare.

Excursia din inima Transilvaniei rămâne, astfel, mai mult decât o simplă deplasare, devine o lecție despre viață, generozitate și apartenență, o amintire care va însoți acești elevi mult timp de acum înainte.