Precipitațiile abundente care au căzut în municipiul Baia Mare în data de 22 august au provocat acumulări de apă în sediul Serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Maramureș.

La fața locului s-au efectuat verificări, fiind prezent și prefectul județului, Florian-Valeriu Sălăjeanu. Din constatări a reieșit că nu au fost înregistrate pagube materiale, iar echipamentele și documentele instituției nu au fost afectate.

Potrivit datelor oficiale, în intervalul scurt de timp în care a plouat s-au acumulat 12,4 l/mp de precipitații. Debitele mari de apă nu au putut fi preluate de rețeaua de canalizare de pe strada Școlii, iar apa pluvială a pătruns în interiorul clădirii, afectând zone precum vestiarele, băile, ghișeele de înmatriculare și sala de examinare a probei teoretice.

Autoritățile monitorizează situația și dau asigurări că activitatea instituției nu a fost grav afectată.