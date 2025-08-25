La data de 23 august a.c., în jurul orei 19.00, poliţiştii din Baia Mare au fost sesizaţi despre faptul că persoane necunoscute ar fi sustras o bicicleta, care se afla în parcarea unui centru comercial, neasigurată.

De îndată, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au demarat activităţi specifice de cercetare.

De asemenea, a fost identificată persoana vătămată, respectiv un bărbat de 71 de ani.

La data de 24 august a.c., în urma activităţilor investigativ-operative efectuate, poliţiştii au identificat un minor de 14 ani, bănuit de comiterea faptei. Prejudiciul a fost recuperat.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de furt, iar poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, în vederea documentării activităţii infracţionale şi dispunerii măsurilor legale.