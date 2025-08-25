­­­La momentul actual sunt în derulare mai multe acțiuni care constă în:

Lucrări de revizii tehnice rețele de apă potabilă

Lucrări de spălare rețele de apă potabilă

Lucrări de revizii tehnice rețele de canalizare

Lucrări de spălare a rețelei de canalizare

Lucrări de curățare și spălare la guri de scurgere

Verificare și revizii la SPAU-ri (stații de pompare)

Toate lucrările programate se vor desfășura pe raza municipiului Baia Mare în periada 25-29 august și îi vizează în mod direct doar pe o parte din utilizatorii serviciilor noastre. Detaliile legate de zonele de intervenție pot fi aflate cu un singur click pe rubrica ACȚIUNI ÎN DESFĂȘURARE, aflată în partea dreaptă, pe prima poziție la secțiunea INFORMAȚII UTILE.

Reamintim utilizatorilor serviciilor noastre că o întreținere regulată, a sistemului de distribuție apă potabilă, menține calitatea apei la parametrii impuși de legislația din domeniu, în timp ce și sistemele de canalizare au nevoie de curățare regulată, datorită deșeurilor care tind să se adune în canalizare. Curățarea conductelor de canalizare se efectuează manual sau mecanizat prin spălarea cu autospecialele din dotare pentru a îndepărta eficient depunerile din conducte.

Pentru a rămâne mereu conectați la acțiunile întreprinse de societatea VITAL S.A. urmăriți site-ul nostru www.vitalmm.ro și pagina https://www.facebook.com/vitalmm.ro.

Pentru apeluri telefonice legate de cereri, reclamații sau alte informații despre furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare vă stă la dispoziție Serviciul de Relații cu Publicul – de luni până joi între orele 07:30-16:00 şi vineri între orele 07:30-13:30 la numărul de telefon 0262.213574, *5.

În schimb, dacă vă confruntați cu probleme la rețelele de apă sau canalizare, apelați cu încredere la numerele de telefon 0262-215150, *1, *2, 0262 212550, 0362 401052, *3, 0372 753660 care corespund dispeceratului VITAL S.A. pentru a solicita sprijin din partea unei echipe de intervenție.