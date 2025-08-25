Tradițiile românești au răsunat zilele acestea până în Oman, unde Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” a dus cu cinste pe scenă dansul și muzica populară din țara noastră.

Artiștii maramureșeni au reușit să încânte publicul cu autenticitatea și frumusețea folclorului românesc, demonstrând încă o dată că tradițiile noastre au puterea de a emoționa și de a uni oameni din culturi diferite.

„Suntem mândri că frumusețea folclorului românesc este dusă cu cinste în lume. Mult succes, dragi colegi, și felicitări pentru că purtați România în suflet oriunde mergeți!”, transmit reprezentanții ansamblului.

Ansamblul „Transilvania” își continuă astfel misiunea de a promova patrimoniul cultural românesc pe scenele internaționale, consolidând renumele Maramureșului ca ținut al tradițiilor autentice.