În urma vacantării scaunului Arhiepiscopal Major la data de 25 septembrie 2025, prin trecerea la cele veșnice a Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, în conformitate cu prevederile can. 127 din Codul Canoanelor Bisericilor Orientale, Preasfințitul Părinte Cristian Dumitru Crișan, având calitatea de Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore, este Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice din România, până la alegerea noului Arhiepiscop Major.