Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Baia Mare, sub coordonarea procurorului de caz, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat bănuit de furtul une sume de bani, iar în urma probatoriului administrat a fost dispusă măsura reținerii acestuia pentru o perioadă de 24 de ore.

În fapt, la data de 22 septembrie a.c., polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire la sustragerea sumei de 9.890 de lei dintr-o societate comercială. Ca urmare a activităților investigativ-operative, polițiștii au stabilit că suma de bani s-ar fi aflat într-o borsetă nesupravegheată și ar fi provenit din activitatea societății comerciale.

În cadrul verificărilor efectuate a fost identificat un bărbat de 51 de ani, bănuit de comiterea activității infracționale. În baza probatoriului administrat, ieri, 30 septembrie, a fost dispusă măsura reținerii acestuia pentru 24 de ore. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Sub supravegherea procuroului de caz, polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii sale activități infracționale.