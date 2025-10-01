O nouă acțiune pe drumurile publice a fost organizată de polițiști ieri, 30 septembrie, la Cavnic, împreună cu specialiștii Registrului Auto Român Maramureș, pentru verificarea legalității autovehiculelor care circulă pe drumurile publice.

15 autovehicule au fost oprite pentru control și verificate din punct de vedere tehnic și 17 persoane au fost legitimate de către polițiști.

În cazul a 9 autovehicule care nu au corespuns din punct de vedere tehnic, polițiștii au dispus reținerea certificatelor de înmatriculare și au aplicat 16 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 7.000 de lei.

De asemenea, polițiștii au retras un set de plăcuțe cu număr de înmatriculare și au întocmit dosar penal ca urmare a constatării unei infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, urmând a fi dispuse măsuri legale.