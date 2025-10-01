Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare adresează un gând de recunoștință doamnei dr. Jorza Olga, medic primar și medic specialist în cadrul secției UPU-SMURD, care se retrage din activitate după o carieră dedicată de peste patru decenii în slujba pacienților din Maramureș.

„Mulțumim pentru profesionalism, dăruire și întreaga activitate pusă în slujba comunității!”, spun reprezentanții spitalului.