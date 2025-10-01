Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare adresează un gând de recunoștință doamnei dr. Jorza Olga, medic primar și medic specialist în cadrul secției UPU-SMURD, care se retrage din activitate după o carieră dedicată de peste patru decenii în slujba pacienților din Maramureș.
„Mulțumim pentru profesionalism, dăruire și întreaga activitate pusă în slujba comunității!”, spun reprezentanții spitalului.
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...Citeste mai mult
Lasă un răspuns