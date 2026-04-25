Preafericirea Sa Claudiu Lucian Pop s-a născut în data de 22 iulie 1972 în localitatea Pișcolt din județul Satu-Mare, într-o familie de profesori. A urmat școala generală și apoi liceul în oraşul Jibou, profilul chimie-biologie. În 1990 a început studiile la Facultatea de Chimie din cadrul Universității din Bucureşti.

A cunoscut Biserica din catacombe la vârstă fragedă și în mod tainic, prin bunicul său matern, Victor Vancu, preot din generația mărturisitorilor. Exemplul de credință și spiritul de jertfă al bunicului, precum și lectura vieții Sfintei Tereza de Lisieux, care i-a relevat bucuria vieții spirituale, i-au reorientat pașii, astfel încât s-a îndreptat spre studiul „chimiei sufletelor”. În definirea deplină a propriei vocații, așa cum Preafericitul Părinte a mărturisit, „un factor decisiv a fost prezența martirilor în Biserica noastră”, felul în care aceștia au trăit prezența lui Cristos, care le-a conferit fericire mai presus de suferințele la care au fost supuși în închisoare. De aceea, după primul an universitar, a renunțat la chimie și a început pregătirea teologică.

În anul 1991 a obținut o bursă de studii la Roma, unde s-a alăturat studenților seminariști români în spațiul de formare spirituală, umană și pastorală al Colegiului Pontifical Pio Romeno. A studiat filozofia la Universitatea Pontificala Urbaniana, iar apoi teologia la Universitatea Pontificală Gregoriana, obţinând licența în teologie spirituală în 1998 și doctoratul în 2006.

După hirotonirea sacerdotală, din 23 iulie 1995, va primi importante misiuni pe plan ecleziastic: responsabil al Bisericii greco-catolice române din Roma, Santissimo Salvatore alle Coppelle, între anii 1997-1999; vicerector al Misiunii Greco-Catolice Române din Paris, în perioada 1999-2001, iar începând cu anul 2001, până în decembrie 2007, rector al aceleiaşi instituţii. În 12 decembrie 2007, a fost numit Rector al Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma.

Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică l-a ales episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore din Blaj în 10 iunie 2011 iar Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea și Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan l-au proclamat episcop, titular de Mariamme, în 21 noiembrie 2011. Consacrarea episcopală i-a fost conferită de Eminenta Sa Cardinalul Leonardo Sandri, prefectul Congregatiei pentru Bisericile Orientale, în 8 decembrie 2011, în Biserica „Santi Biagio e Carlo ai Catinari” din Roma.

Începând cu iunie 2016, devine membru al Sinodului Permanent și secretar al Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Cu binecuvântarea Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, a coordonat organizarea vizitei apostolice a Sfântului Părinte Papa Francisc la Blaj, când, în 2 iunie 2019, la Sfânta Liturghie de pe Câmpia Libertății, a avut loc beatificarea celor șapte Episcopi greco-catolici martiri. Tot atunci a avut bucuria de a-l primi la sediul Curiei Arhiepiscopiei Majore pe Suveranul Pontif, iar apoi de a-l însoți la biserica comunității de etnie romă din cartierul Barbu Lăutaru din Blaj.

Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, în calitate de Arhiepiscop Major, primind consimțământul Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, reunit la Blaj, în 12 aprilie 2021 și informând Sfântul Scaun Apostolic al Romei, l-a transferat în funcția de Episcop eparhial al Eparhiei de Cluj-Gherla. Înscăunarea a avut loc la Cluj-Napoca, în 24 aprilie 2021.

În cadrul Conferinței Episcopilor din România, îndeplinește funcțiile de președinte al Comisiei pentru Comunicații Sociale, responsabil al Oficiului pentru Protecția Minorilor și al Oficiului pentru Operatorii Sanitari. De asemenea, până în anul 2024, a îndeplinit funcția de președinte al Comisiei pentru Ecologie.

Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, reunit în sesiune extraordinară la Roma, l-a ales în 5 noiembrie 2025 în înalta demnitate de Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș și Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Alegerea a fost confirmată de Sfântul Părinte Papa Leon al XIV-lea, în conformitate cu prevederile canonice.

Întronizarea Preafericitului Părinte Claudiu Lucian Pop a avut loc la Blaj, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră Sfânta Treime, în data de 15 noiembrie 2025. (aegc.ro)