La data de 24 aprilie a.c., în jurul orei 17.30, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus au intervenit la un accident rutier, în localitatea Strâmbu Băiuț.

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit că un bărbat de 54 de ani a condus o autoutilitară, iar la un moment dat, nu ar fi păstrat o distanță suficientă față de un autoturism parcat pe marginea părții carosabile și l-a acroșat.

În urma accidentului au rezultat pagube materiale.

Verificările efectuate în continuare de polițiști au relevat faptul că autoutilitara transporta cantitatea de 1,08 mc lemn de esență fag, făra documente de proveniență.

Față de cele constatate, polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale pentru abateri săvârșite la regimul rutier și la regimul silvic.

Cantitatea de material lemnos a fost confiscată și predată în custodia Ocolului Silvic Strâmbu-Băiuț.