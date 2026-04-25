Respectarea legii nu e doar o obligație, ci un pas important spre un mediu mai sigur pentru toți. Asta a dovedit ieri modul de reacție a unui agent de securitate, angajat al unei societăți comerciale, după ce a observat că o persoană ar fi comis un furt.

La data de 24 aprilie a.c., în jurul orei 18.50, polițiștii au fost sesizați de către un agent de securitate cu privire la faptul că dintr-o societate comercială ar fi fost sustrase mai multe bunuri.

La fața locului, polițiștii au stabilit că un tânăr de 28 de ani a intrat în incinta unui magazin și ar fi sustras mai multe bunuri, iar la vederea agentului de securitate a părăsit zona în fugă.

Conform atribuțiilor, agentul de securitate a pornit în urmărirea tânărului și a alertat poliția.

Bunurile au fost recuperate și restituite persoanei vătămate.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt.

Polițiștii maramureșeni reamintesc importanța respectării prevederilor legale și necesitatea instituirii pazei umane, cu atât mai mult în cazurile în care actele normative o impun ca cerință de securitate.