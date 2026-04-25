Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș informează populația că, în contextul avertizărilor meteorologice de tip Cod Galben și Cod Portocaliu, sunt prognozate intensificări ale vântului, cu rafale ce pot atinge 50–70 km/h la nivel local.

În aceste condiții, există riscul ca particule de praf de steril din zona iazului Bozânta să fie antrenate de vânt către zonele locuite din unitățile administrativ-teritoriale Recea și Tăuții Măgherăuș. Fenomenul poate afecta temporar calitatea aerului și poate crea disconfort pentru populație.

Reprezentanții CJSU dau asigurări că situația este monitorizată permanent, în colaborare cu instituțiile competente, pentru a limita efectele acestor fenomene.

⚠️ Recomandări pentru populație:

limitați deplasările în aer liber în perioadele cu vânt puternic

mențineți ferestrele închise

folosiți mijloace de protecție, dacă este necesar

acordați atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii

Autoritățile subliniază că respectarea acestor măsuri poate contribui la reducerea riscurilor și la protejarea sănătății.