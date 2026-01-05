Cu profundă tristețe și întristare creștinească Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, anunță trecerea la cele veșnice, în data de 4 ianuarie 2026, a Precucernicului Părinte Valentin Petrenciuc, la vârsta de 76 ani, fiind un slujitor devotat și vrednic al lui Hristos, un păstor bun și un sprijin duhovnicesc pentru parohia noastră.

Ierarhii Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului: Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, transmit familiei preacucerniciei sale un mesaj de condoleanțe, mângâiere, alinare și întărire sufletească.

Vom reveni în cel mai scurt timp cu detalii legate de slujbele de priveghi și înmormântare.

Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în Împărăția Sa!

Veșnica lui pomenire din neam în neam!