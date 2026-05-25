Rezultate extraordinare pentru elevele Colegiului Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare la cea de-a XXV-a ediție a Festivalului-concurs internațional francofon „Chants, Sons sur Scène”, desfășurat în perioada 16-17 mai 2026 la Teatrul Dramatic din Baia Mare!

Perseverența, talentul interpretativ, dragostea pentru limba franceză, dublate de munca asiduă au adus noi premii importante pentru elevele liceului nostru:

Categoria 13-15 ani

Premiul I – Sophie Martin, coordonată de prof. Mihaela Cuciureanu

Categoria 16-17 ani

Premiul III – Elisa Maria Iugan, pregătită de prof. Aneta Făzăcaș

Premiul special „Maria Pașca”

Categoria 18-25 ani

Premiul I – Mara Zah, îndrumată de prof. Daniela Sitar-Tăut.

De asemenea, Mara a câștigat și Marele Premiu al Festivalului, care constă într-o bursă guvernamentală de două săptămâni la Accent Français din Montpellier, oferită de Institutul Francez din România.

O bună prestație a avut și Szerepi Rebeka, aflată pentru prima dată la această competiție.

Felicitări elevilor pentru sensibilitatea artistică, expresivitatea scenică și performanța deosebită într-un concurs francofon de prestigiu!

De asemenea, felicitări profesorilor coordonatori pentru profesionalismul și dedicarea cu care promovează limba și cultura franceză în cadrul Colegiului Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare!

În juriul ediției din acest an s-au aflat, printre alții și: Floriane Boullé – președinta juriului, reprezentantă a misiunii pentru limba franceză la Institutul Francez din România, Nicoleta Légaré – Reprezentanța Organizației Internaționale a Francofoniei pentru Europa Centrală și Orientală, Naïly Pignet – fostă laureată a concursului „La Voix des Outre-mer”.