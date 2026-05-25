Maria Drăgan, fostă elevă a Școala Profesională Fărcașa și actualmente elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, a obținut Premiul Special la etapa națională a Olimpiadei interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească”.

Rezultatul său confirmă valoarea educației primite încă din anii de școală la Fărcașa și reprezintă o mândrie pentru comunitatea locală și pentru profesorii care au contribuit la formarea sa.

Prin muncă, seriozitate și pasiune pentru cunoaștere, Maria Drăgan devine un exemplu de excelență pentru tinerii din Maramureș.