Prognoza pe zilele următoare arată ninsori. Precipitații sub formă de lapoviță sunt posibile în această seară, la noapte și în prima parte a zilei de mâine. Ulterior vremea se răcește și ninge.

Ninsori abundente sunt anunțate în dată de 7 ianuarie (luați în calcul acest lucru pentru condițiile de drum).

A fost deschisă și PÂRTIA ALBASTRĂ ( varianta de coborâre de la Roata 1 și Roata 2), dar pe această pârtie este doar zăpadă naturală, stratul de zăpadă este la limită în unele zone, de aceea se recomandă folosirea Pârtiei Roata 1 și Roata 2.

Sunt în funcțiune pârtiile de schi, 4 INSTALAȚII DE TELESCAUN, ȘCOALA DE SKI ȘI SNOWBOARD, CENTRU INCHIRIEIRI. Nou în 2026 – PARC DE SANIE, program 11-19.

A fost începută înzăpezirea pe Pârtia Neagara (Rainer), va fi deschisă după 8 ianuarie). Școals Superski va așteaptă la lecții de ski și snowboard.