Sâmbătă, 23 mai, zona Lacul Albastru a găzduit o sesiune de conștientizare geologică și ecologică intitulată „Școala Naturii – De la Marea Tethys la Lacul Albastru”.

Elevii Clubului Green Impact din Baia Sprie au participat la ateliere de geologie și laboratoare de chimie organizate în aer liber, unde au avut ocazia să descopere și să experimenteze proprietățile rocilor, mineralelor și apei.

Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul Primăria Orașului Baia Sprie, partener implicat activ în susținerea proiectelor dedicate educației, protecției mediului și comunității locale.

Evenimentul a fost organizat de Asociația pentru Promovarea Turismului și Dezvoltare Durabilă, în parteneriat cu Orașul Baia Sprie și Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza”.

Printre colaboratori s-au numărat Facultatea de Inginerie CUNBM, prin dr. ing. Valeria Brezoczki, și Clubul Green Impact Baia Sprie, coordonat de prof. Iolanda Sztrelenczuk.